Corriere dello Sport – Naizonale, lista convocati: c’è Insigne e due attaccanti azzurri.

Nel pomeriggio il ct Roberto Mancini, renderà nota la lista dei convocati per la competizione di Nations League, (il 23 a Milano contro l’Inghilterra, il 26 a Budapest contro l’Ungheria, match che chiuderà il girone) ultimo obiettivo agonistico azzurro di questo amaro 2022.

“Miretti, Udogie (“saltati” a Giugno), Pobega, Scalvini, Cancellieri e Gatti, tutti innesti da bilanciare con compagni più strutturati, da Politano a Zaniolo a Raspadori fino a Belotti e Acerbi. Senza contare che gli azzurrabili continuano a scendere in percentuale in serie A, torneo poco incline a valorizzare i suoi under 23. Sul taccuino del ct c’era anche il nome di Lorenzo Insigne“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena di mercato – Kim vicino al Napoli già lo scorso gennaio

Kjaer: “Il Napoli sta fecendo bene, partita importante ma non decisiva”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: Bomba d’acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi