Osimhen – Nessun allarme, scenderà regolarmente in campo con la Lazio

Corriere dello Sport – Nessun allarme per Victor Osimhen: l’attaccante scenderà regolarmente in campo contro la Lazio.

Nessun allarme per Osimhen, che dopo la gara di giovedì, ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra:

“Il nigeriano è sempre sotto osservazione, sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica – in questa stagione s’è fermato per uno stiramento al polpaccio e per la frattura dello zigomo – e domani, contro la Lazio, sarà regolarmente in campo. Si parte da lui per provare a cambiare il vento, spostandolo con le folate della sua energia”.

