Corriere del Mezzogiorno – Cooperativa del gol, Napoli miglior attacco in Italia ed Europa.

Il quotidiano esalta la squadra di Spalletti, definendola una “cooperativa del gol”. Il Napoli difatti, nonostante la pesante assenza di Osimhen, ha segnato sei gol, uno ogni 38 minuti. Ad oggi, gli azzurri vantano il miglior attacco in Serie A e in Champions League, collezionando tredici reti in campionato e sette in Europa.

Fonte foto: Instagram, @simeonegiovanni.

