Corriere dello Sport – Spalletti scontento di Kvara: poco generoso con i compagni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Luciano Spalletti non sarebbe del tutto soddisfatto. La prestazione impeccabile in Champions League non è bastata per fargli cambiare idea, difatti, l’atteggiamento di Kvaratskhelia sta stretto. Il retroscena sarebbe emerso dal gesticolare del mister, che sorretto da una stampella, continuava a richiamarlo durante il gioco. Questione di mentalità e non di qualità, il ragazzo deve pensare più alla squadra che a sé stesso. Discorso diverso invece per Raspadori, Politano e Ndombele che hanno esaudito appieno i suoi desideri.

Fonte foto: Instagram, @kvara7.

