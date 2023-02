Barcellona: tantissimi rigori ed espulsioni a favore con Negreira

Tantissimi rigori ed espulsioni a favore del Barcellona nel triennio 2015-2018

Clamoroso dalla Spagna La redazione di Marca riporta che il Barcellona avrebbe fatto oltre trenta pagamenti all’ex vice presidente dell’associazione arbitrale spagnola Enriquez Negreira. Nelle tre stagioni in cui sono stati effettuati i pagamenti (dal 2015-16 al 2017-18), il Barça si è visto assegnare 33 rigori a favore e soltanto 3 contro, con 23 rossi per gli avversari e solo 4 per i giocatori blaugrana. Numeri drasticamente diminuiti nelle ultime stagioni: dal 2018-19, i catalani hanno avuto a favore 31 rigori e 19 contro, mentre le espulsioni sono salite a 20 contro le 24 inflitte agli avversari.

Fonte foto: Flickr

