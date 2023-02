Corriere dello Sport – Raspadori, infortunio più serio del previsto: 30-40 giorni di stop.

Secondo le pagine del quotidiano, l’infortunio di Giacomo Raspadori sarebbe più serio di quanto immaginato. L’attaccante del Napoli, stando a quanto comunicato, dovrebbe saltare tutte le gare fino alla sosta di marzo. Inoltre, tra i rischi, ci sarebbe anche quello di saltare la sfida con la Nazionale tra Italia ed Inghilterra, gara valida per la qualificazione ad Euro 2024, in programma il 23 marzo al Maradona. Dunque, Jack tornerebbe in campo tra più di un mese, e i tempi di recupero oscillano tra i 30 e i 40 giorni.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

