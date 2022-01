Salernitana, Sabatini: “Napoli? Se giocavamo tra un mese l’avrei visto male”

Salernitana, Sabatini scalda il clima derby

Il ds della Salernitana Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto dichiarato:

“Se si fosse giocato tra un mese avrei visto il Napoli messo molto male. Oggi però se Spalletti esagera e ci fa più di due gol gli tolgo il saluto. Non l’ho chiamato, lo vedrò oggi. Non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – I convocati per Napoli-Salernitana

Napoli-Salernitana, Spalletti lancia Osimhen titolare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Corea del Sud paga gli arretrati dell’Iran all’Onu