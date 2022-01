Napoli-Salernitana, Spalletti lancia Osimhen titolare

Napoli-Salernitana, Osimhen torna tra i titolari

Il Napoli si appresta ad affrontare la Salernitana, nella gara in programma alle ore 15:00 allo Stadio Maradona. Spalletti sembra aver sciolto i dubbi di formazione, confermando in sostanza la squadra che ha vinto a Bologna. In porta confermato Meret, con Ospina che rientra in panchina. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz e Lobotka. In attacco torna Osimhen titolare, che rileva Mertens che partirà dalla panchina. Dietro il nigeriano il terzetto composto da Lozano, Elmas e Zielinski.

Napoli (4-2-3-1); Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Elmas, Osimhen.

