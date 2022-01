Accordo trovato per Olivera, il Napoli prova ad anticipare il suo arrivo

Il Napoli ha l’accodo per Olivera

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha trovato l’accordo con il Getafe per il terzino Mathias Olivera. Ecco riporta nel dettaglio la rosea:

“Un’operazione da circa 12 milioni di euro. Accordo praticamente raggiunto per portare Olivera a Napoli da giugno. Ma si sta cercando di anticipare i tempi. Per mettere Olivera a disposizione di Spalletti già dalla prossima settimana. Ricorrendo alla formula del prestito per chiudere poi l’operazione in estate attraverso un obbligo di riscatto a carico del Napoli”.

