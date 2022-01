NUMERI PRIMI – Napoli-Salernitana: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Salernitana – Precedenti, curiosità e statistiche sulla quarta giornata del girone di ritorno Statistiche Napoli-Salernitana – quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022. La gara si giocherà domenica 23 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona, ore 15.00. Gli azzurri grazie alle due vittorie consecutive in campionato e ai punti persi per strada da Milan e Atalanta possono rimettere pesantemente in discussione le sorti del campionato in caso di vittoria nel derby. L’infermeria si sta mano mano svuotando e i grandi assenti ora sono i soli Koulibaly e Anguissa. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli e Salernitana

Il Napoli ha giocato contro la Salernitana in 3 competizioni per un totale di 25 partite, ottenendo 11 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. I gol totalizzati dagli azzurri sono 32, 20 quelli subiti. L’ultimo precedente tra le due squadre ha visito il Napoli vittorioso per 0-1 lo scorso 31 ottobre 2021 allo stadio Arechi di Salerno, il gol partita venne segnato da Piotr Zielinski.

Statistiche

Il Napoli non pareggia contro una neopromossa dall’agosto 2016 (2-2 contro il Pescara ). Le due squadre si sono sfidate tre volte in Serie A. Con un bilancio di una vittoria per il Napoli e due pareggi nelle sfide del campionato 1947/1948. Il Napoli resta imbattuto nei confronti disputati nel massimo campionato italiano.

Curiosità e cenni storici

L’attaccante della Salernitana Simy ha realizzato due reti contro il Napoli in Serie A, una doppietta proprio allo stadio Maradona nell’aprile 2021, tuttavia ha perso tutte le cinque sfide di campionato contro i partenopei..

La sfida di domani vede scontrarsi la migliore difesa del campionato (Napoli con 15 reti al passivo) contro la peggiore difesa del campionato (Salernitana con 49 – incluso il 3-0 a tavolinocontro l’Udinese).

Arbitro

Sarà l’arbitro Pairetto di Torino a dirigere Napoli-Salernitana. Il suo ultimo precedente con gli azzurri è Napoli-Spal 3-1 del 28 giugno 2020

Questi tutte le altre gare dei partenopei dirette da Pairetto: Napoli-Verona 5-1 del 18 maggio 2014, Napoli-Sassuolo 3-1 del 29 ottobre 2017, Napoli-Empoli 5-1 del 2 novembre 2018 e Napoli-Sampdoria del 2 febbraio 2019.

ALESSANDRO SANTACROCE