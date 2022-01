L’AVVERSARIO – L’acceso derby campano al Maradona, Napoli contro Salernitana

Quarta giornata di ritorno, Napoli contro Salernitana al Maradona.

Nella quarta giornata del girone di ritorno ci sarà l’acceso derby campano tra Napoli e Salernitana al Maradona, alle ore 15:00 di domenica 23 gennaio 2022. I granata avranno senza dubbio voglia di rivincita a causa della sconfitta subita all’andata per 1-0, a segno Piotr Zielinski. Guardando la classifica, il club guidato da Colantuono si trova ultimo posto in classifica con 10 punti, ma resta a distanza di 8 punti dal Venezia quartultimo in classifica. La Salernitana è reduce da una sconfitta pesante contro la Lazio per 3-0, gli uomini di Luciano Spalletti invece, giungono alla sfida dopo una grande vittoria al Dall’Ara contro il Bologna per 2-0. Molti sono i rischi di un probabile rinvio della gara, a causa dei tanti contagi che hanno colpito la Società del presidente Iervolino. Attualmente sono sei gli atleti positivi e se domani la situazione non dovesse migliorare la Lega Calcio stabilirebbe il rinvio della partita in programma al Maradona.

La Salernitana in campo

Il club guidato da Colantuono è in piena emergenza, ben 14 gli assenti a causa del Covid-19. I granata recuperano solo Bogdan. Ecco le probabili formazioni:

Belec; Delli Carri, Motoc, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. Allenatore: Colantuono. A disposizione: Guerrieri, Bogdan, Perrone, De Lorenzo, Russo, Cannavale, Vergani.

Indisponibili: Strandberg, L. Coulibaly, Ribery, M. Coulibaly, Djuric, Gagliolo, Jaroszynski, Fiorillo, Kastanos, Gondo, Capezzi, Gyomber, Zortea. Squalificati: Ranieri.

Il Napoli in campo

Nel Napoli, Spalletti recupera David Ospina dopo l’infortunio avuto nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, ritroviamo Lorenzo Insigne che dovrà partire dalla panchina. Ballottaggi in attacco per Osimhen-Mertens e Politano-Lozano. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Tuanzebe, Malcuit, Zanoli, Ghoulam, Demme, Politano, Insigne, Petagna, Osimhen. Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Ounas. Squalificati: -.

I precedenti

Il Napoli ha giocato contro la Salernitana ben 25 volte, ottenendo 11 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. L’arbitro di Napoli-Salernitana A dirigere la gara ci sarà l’arbitro Luca Pairetto , mentre Banti sarà al VAR.

Vincenzo D’Alessandro