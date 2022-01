Juve-Napoli: Domenichini non sta bene, in panchina andrà Baldini

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riporta le ultime su Juve-Napoli. Il vice di Luciano Spalletti è Marco Domenichini, ma le sue condizioni di salute, si legge, non sono ottimali. In panchina dovrebbe presenziare Daniele Baldini. Il collaboratore di Spalletti è stato richiamato dalla quarantena, in quanto aveva avuto un contatto stretto con un positivo, ha svolto il tampone con esito negativo e potrebbe ritrovarsi catapultato in panchina. Baldini è l’unico altro membro dello staff ad avere il i titoli per poter allenare una squadra di Serie A.