Calciomercato: Tuanzebe ad un passo, domani può arrivare l’ufficialità

Il difensore del Manchester United è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli

Nella giornata di domani dovrebbe arrivare l’ufficialità di Axel Tuanzebe al Napoli. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale riferisce però che il calciatore potrebbe non essere a disposizione per la gara contro la Sampdoria, perché dovrà tornare in Inghilterra per sbrigare le ultime formalità burocratiche.

Questo è quanto si legge:

“L’annuncio ci sarà probabilmente domani. Axel Tuanzebe è di fatto un nuovo giocatore del Napoli. Le visite mediche dovrebbero svolgersi domani in Italia e solo successivamente è previsto l’annuncio ufficiale.

l condizionale è d’obbligo perché Tuanzebe dovrà arrivare dall’Inghilterra e volare in questo periodo di piena crisi pandemica è complicato. Poi, essendo extracomunitario, dopo aver chiesto la residenza per motivi di lavoro, il giocatore dovrà tornare in Inghilterra per poi arrivare definitivamente a Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, anche il Primavera Saco positivo al Covid-19. Era pronto per partire per Torino

UFFICIALE – La lista dei convocati del Napoli per la trasferta di Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Pd vuole l’obbligo vaccinale per tutti, la Lega lo propone per gli ove 60