Lega Serie A: niente stop al campionato, con 13 calciatori si gioca

La Lega non ha alcuna intenzione di interrompere il campionato

Il campionato di Serie A non si fermerà, questa la decisione emersa al termine del Consiglio di Lega, riunitosi ieri sera. Nelle prossime ore, riporta la Gazzetta dello Sport, verrà stilato un nuovo protocollo che prevede l’obbligo di giocare, con 13 giocatori disponibili, anche pescando dalla Primavera. Inoltre, la Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso.

Le squadre non bloccate dalle ASL si presenteranno allo stadio, aspetteranno 45 minuti senza giocare e l’arbitro poi fischierà la fine del match, decretando la sconfitta a tavolino per la squadra che non si è presentata. Juventus-Napoli al momento si gioca, solo in caso di ulteriori positivi potrebbe arrivare il blocco alla gara da parte dell’ASL.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, anche il Primavera Saco positivo al Covid-19. Era pronto per partire per Torino

UFFICIALE – La lista dei convocati del Napoli per la trasferta di Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Pd vuole l’obbligo vaccinale per tutti, la Lega lo propone per gli ove 60