Lozano: “Inter più avanti? Reggiamo il confronto, anzi siamo più forti”

Corriere della Sera – Hirving Lozano sulla corsa scudetto: “Inter più avanti? Noi possiamo reggere il confronto, anzi siamo più forti”.

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, intervistato dal quotidiano, ha parlato degli obiettivi di squadra e non solo: “Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan vanno veloci. Inter più avanti? Noi possiamo reggere il confronto, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gianni Di Marzio

Napoli: Insigne recupera per la Salernitana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuovo vertice del centrodestra sul Quirinale, Berlusconi scioglie la riserva