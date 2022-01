Napoli: Insigne recupera per la Salernitana

Il captano del Napoli sarà presente nel derby ma potrebbe iniziare dalla panchina

Lorenzo Insigne farà parte dei convocabili di Luciano Spalletti per Napoli-Salernitana. Ieri il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo ed è dunque recuperato per la sfida di domenica al Maradona, però Tuttosport, nella sua edizione odierna riferisce che il tecnico di Certaldo è ancora indeciso se schierare il giocatore dall’inizio o no.

Questo è quanto si legge:

“Questa decisione verrà presa soltanto poche ore prima del match, anche perché il quadrilatero Lozano-Osimhen-Elmas-Mertens ha fornito un’ottima prestazione lunedì contro il Bologna e non è detto che non sia confermato anche per il prossimo match”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ASL Salerno, il direttore: “Domani si faranno altri tamponi, positività dipende dal soggetto”

Auriemma: “Spalletti blocca l’arrivo del nuovo terzino”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India, dramma disperazione a Delhi, uomo tenta darsi fuoco