Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gianni Di Marzio, aveva 82 anni

Napoli calcio – Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Gianni Di Marzio. A renderlo noto è stato suo figlio Gianluca con un messaggio su Twitter:

“E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego Cuore rosso sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.

Gianni Di Marzio, napoletano è scomparso a 82 anni, era stato negli anni ’70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A. Nel 1977 diventò l’allenatore del Napoli, guidato alla finale di Coppa Italia. Quell’anno, in Argentina, scoprì il giovanissimo Diego Armando Maradona e lo segnalò al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non fu possibile perché le frontiere erano chiuse.

