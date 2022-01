Auriemma: “Spalletti blocca l’arrivo del nuovo terzino”

Auriemma svela un retroscena di mercato

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, il quale ha svelato un retroscena di calciomercato che riguarda il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Tagliafico? Che il Napoli abbia contattato il suo agente è assolutamente vero ma la trattativa si è bloccata perché Spalletti ha detto che la sua figura ora non serve. Era vero che il Napoli aveva contattato l’agente, che si affida per la mediazione a Giacomo Branchini, figlio di Giovanni. Spalletti però ha detto alt, per il momento non gli serve l’esterno sinistro. Quindi per ora l’operazione Tagliafico è in stand-by”.

