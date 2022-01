UFFICIALE – Ospina ha recuperato, domenica ci sarà

Ufficiale, Opsina recupera

David Ospina recupera dall’infortunio avuto nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, tornando disponibile per domenica quando gli azzurri affronteranno la Salernitana. Ecco quanto riportato dal Napoli attraverso il report ufficiale:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e lavoro tecnico tattico. Di seguito partitina a campo ridotto. Ospina ha lavorato in gruppo”.

