X – Di Marzio: “Gaetano è sempre più vicino al Cagliari”

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato le ultime notizie, in vista della chiusura del mercato estivo. Gianluca Gaetano, era stato reintegrato in squadra da Antonio Conte, a causa della rosa corta. A oggi, però, con l’arrivo di McTominay e probabilmente quello di Billy Gilmour, la società sarebbe scesa a patti chiari con il Cagliari, da sempre interessato al giocatore. Dunque, ore cruciali per il suo trasferimento in Sardegna: “Cagliari, Gaetano sempre più verso la definizione”. Questo quanto riportato da Di Marzio di Sky Sport.

