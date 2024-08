Dazn – Folorunsho, la Fiorentina sorpassa la Lazio: si proverà a chiudere in mattinata

Secondo il giornalista Orazio Accomando, Michael Folorunsho è conteso da Lazio e Fiorentina, con quest’ultima intenzionata a chiudere in mattinata: “Fiorentina tenta il sorpasso sulla Lazio per Folorunsho. Entrambe le società hanno proposto al Napoli il prestito con obbligo di riscatto, ma la Viola proverà a chiudere in mattinata. Atteso rilancio dei biancocelesti, a cui Folorunsho aveva già detto si”.

