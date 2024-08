Tuttomercatoweb.com – Gaetano al Cagliari: prestito gratuito con obbligo di riscatto

Gianluca Gaetano è a un passo dal ritorno al Cagliari. I sardi hanno trovato l’intesa finale con il Napoli per il centrocampista. Si tratta di un prestito gratuito con obbligo di riscatto, per un totale vicino ai 6 milioni di euro tra cartellino e bonus. Dunque, Gaetano tornerà in Sardegna, dopo il prestito secco della scorsa stagione, mentre al termine di questo campionato, diventerà definitivamente un giocatore rossoblù.

