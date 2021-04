Napoli: non solo Spalletti, c’è anche Dionisi per la panchina azzurra

Secondo quanto è riportato, ADL vedrebbe in lui un “nuovo Sarri”

Repubblica, nella sua edizione odierna, parla del Napoli nel suo spazio dedicato al calcio. Rino Gattuso e gli azzurri stanno volando in campionato, e con la vittoria di ieri contro il Torino si sono portati tra le prime 4, guadagnando momentaneamente la zona Champions League. Le prestazioni di questo Napoli a pieno regime e con tutti i giocatori a disposizione fanno crescere non pochi rimpianti alla piazza azzurra, ponendo anche il quesito sull’allenatore. E’ giusto privarsi di un tecnico che, seppur dopo un periodo negativo, sta facendo così bene? I rapporti tra Gattuso e ADL rimangono ai minimi termini, e sembra non ci siano margini per far si che l’allenatore rimanga in azzurro, ragion per cui il club deve pensare al futuro. Il quotidiano riferisce di un interesse del presidente azzurro per Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli capolista in Serie B, che molto probabilmente vedremo in Serie A nella prossima stagione.

Questo è quanto si legge:

“L’altra panchina nobile da sistemare è quella del Napoli: alla datata candidatura di Juric si è aggiunta quella più recente di Spalletti, figura che intriga molto De Laurentiis insieme al profilo di un allenatore completamente diverso, che con Spalletti condivide tuttavia l’accento (è toscano di Abbadia San Salvatore) e un’esaltante esperienza all’Empoli, che sta trionfalmente conducendo in Serie A. Si tratta del 41enne Alessio Dionisi, che fatto molto bene sia in C (Imolese) sia in B (prima di Empoli, Venezia): De Laurentiis vede in lui un potenziale nuovo Sarri, da prendere prima ancora che lo diventi davvero”.

