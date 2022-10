Corriere dello Sport – Anguissa, il Napoli lo blinda: accordo raggiunto per il rinnovo.

Frank Anguissa ha conquistato i tifosi, Luciano Spalletti e la società. In questo inizio di stagione il centrocampista ha avuto un impatto incredibile, portando a casa tre gol dettati da una crescita davvero esponenziale. Dunque, per De Laurentiis il rinnovo è cosa d’obbligo ed è pronto alla proposta. Per il 99% la strada sembrerebbe essere spianata, avendo già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore già in estate: “Per il centrocampista l’aumento di stipendio (con prolungamento) è meritato”.

Fonte foto: Instagram @anguiss_29.

