Corriere dello Sport – Tre azzurri in scadenza, futuro in bilico: ADL riflette.

Aurelio De Laurentiis è pronto a pensare (di nuovo) al futuro, per alcuni azzurri c’è tempo, ma per altri la scadenza è vicina. Dopo aver trovato l’accordo con Di Lorenzo ed Anguissa, il patron del Napoli è sereno su Mario Rui ed Osimhen che garantiscono ancora tempo per pensare a nuove strategie (fino al 2025). Tra tutti però a breve sarà inevitabile soffermarsi sul futuro di Juan Jesus, Zanoli e Sirigu che sono tutti in scadenza a giugno.

Fonte foto: Instagram @juan05jesus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciopoli, la Juventus presenta un nuovo ricorso al TAR del Lazio

Giuffredi, ag. Di Lorenzo: “Stiamo trattando il rinnovo con il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestati a Milano i trapper Baby Gang e Simba La Rue