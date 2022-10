La Gazzetta dello Sport – Juve, terrore per Di Maria e Vlahovic: tentata rapina e sparatoria.

“Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, una banda formata da tre criminali ha tentato di introdursi intorno alle 19.30 nella villa in zona Gran Madre (la stessa della famosa e blindatissima villa di Cristiano Ronaldo) mentre Di Maria era in casa con Vlahovic e con la famiglia. L’allarme è stato dato dalla vigilanza privata, che dalle telecamere di sicurezza aveva notato qualcuno che stava cercando di entrare nella proprietà. Uno dei banditi è stato inseguito e arrestato dagli agenti delle volanti della polizia a bordo di un’auto in via Del Carretto, sotto gli occhi di diversi testimoni. I suoi complici, invece, sono riusciti a fuggire ma a mani vuote. Stando a una prima verifica non si tratterebbe di delinquenti locali, ma di una banda specializzata in furti e rapine nelle ville. La Questura di Torino ha fatto sapere che nella zona erano già stati rafforzati i controlli delle forze dell’ordine contro i tentativi di rapina, a seguito degli ultimi casi registrati in zona. Non è la prima volta che succede a un calciatore a Torino”.

