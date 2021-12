Napoli: la Nigeria convocherà Osimhen per la Coppa d’Africa

La Nazionale nigeriana non ha intenzione di rinunciare al suo attaccante

Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Victor Osimhen, che nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi a diciotto giorni dalla frattura dello zigomo in Inter-Napoli, ma le buone notizie terminano qui. Il quotidiano infatti fa sapere che la nazionale nigeriana ha intenzione di convocare il giocatore per la Coppa d’Africa e che il Napoli è stato già avvisato di ciò. L’intenzione delle federazione nigeriana è di avere Osimhen appena dopo Natale, per il ritiro pre-Coppa a Lagos. La volontà del club partenopeo rimane quella di non far partecipare il proprio giocatore alla Coppa d’Africa, ma a questo punto un’opposizione degli azzurri potrebbe essere inutile.

