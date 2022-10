Juan Jesus: “Ero troppo gasato, ho tirato malissimo e si è visto”

Le parole di Juan Jesus dopo la vittoria contro la Roma.

Stai entrando man mano anche tu tra i titolari, stai migliorando anche in campo:

“Si, io in tutte le squadre in cui ho giocato mi sono sempre fatto trovare pronto perché sono un professionista. Difendo sempre i miei compagni, io mi impegno sempre, panchina accetti e in campo faccio il mio dovere”.

Ti ho visto richiamare tutto, sei un allenatore in campo?

“E certo, la Roma è fortissima nei calci piazzati, l’attenzione non deve essere 100% ma 200%”.

Pensi di dover migliorare nella finalizzazione dei tiri?

“Adesso cosa faccio? Ho pensato adesso tiro, ma ero troppo gasato. Ho tirato malissimo, si vede, non sono bugiardo”.

Clima nello spogliatoio

“Ogni anno una squadra si prepara in modo diverso. Quest’anno tante persone non ci credevono, ma dal primo giorno abbiamo fatto gruppo. Ci sono grandi ragazzi e per bene, ogni giorno miglioriamo sempre di più. Dobbiamo continuare così, siamo appena ad ottobre, ma non dobbiamo perdere l’attenzione”.

Ci sono squadre più forti di voi in campionato?

“Squadre più forti? si ci sono tante squadre forti come l’Inter, il Milan… ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e continuare così”.

