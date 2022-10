Spalletti: “Roma ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi”

Le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Roma.

Mourinho ha detto che il Napoli non ha meritato di vincere, cosa ne pensa?

“Non lo so, io non voglio parlare di Mourinho e sulle sue impressioni. Vi darò la mia analisi: è stata una partita piena di trappole, ma la mia squadra l’ha interpretata benissimo, pur sbagliando azioni falici. Hanno scavato nelle situazioni, non hanno corso il rischio di rimanere disordinati. Ha creato due o tre occasioni da gol, che ci hanno portato alla vittoria. Non hanno mai concesso il recupero palla quando sono bassi, con queste pallate che sembrano giocate sulle punte. Loro hanno dei vantaggi su questo, è una tecnica precisa. E’ stato bello riuscire a vincerla diversamente dal solito”.

Gli allenatori vincono le partite facendo i cambi, ma anche senza farli, Osimhen è stato essenziale in questa serata

“Noi abbiamo bisogno di Oismhen per fare queste accelerazioni improvvise che solo lui ha, che quando avrà messo a posto un po’ di emozioni sarà a posto. Va da solo, fa questi strappi, attacca la porta senza tenere conto dei compagni, attacca da solo. Lui è essenziale, fortissimo di testa e gestisce bene le palle inattive. In fase difensiva abbiamo bisogno della sua altezza, sul primo palo toglie molte complicazioni alla squadra”.

Avete vinto stasera a Roma senza i soliti, la rosa più completa e competitiva?

“Noi abbiamo ancora dei ruoli senza avere il doppio, la rosa è numericamente come quella dell’anno scorso. Tutte le squadre sono così, quando fate queste differenze io prederei anche le altre squadre se si vince le partite ovviamente la rosa è più completa. In alcune situazioni avremmo avuto bisogno di qualcuno di più fisico, soprattutto sull’aggressione e la fisicità. Ho una squadra forte, che sa giocare a pallone, stasera forse per bravura della roma o perché siamo abituati a tenerla di più, abbiamo avuto difficoltà”.

Barbara Marino

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ROMA – NAPOLI, le formazioni ufficiali

FOTO – Roma-Napoli in diretta in tutto il mondo, Tweet SSCN: “Da dove guarderai la partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rubato ritratto di Volta al Museo della Permanente Milano