Osimhen: “Tre punti importanti contro un avversario tosto”

Le parole di Victor Osimhen, dopo la vittoria contro la Roma.

“Tre punti importanti contro un avversario tosto come la Roma, ma il Napoli ha dimostrato di saper vincere anche contro avversari come questo. La dedica del gol è per le mie figlie e per la mia fidanzata, che mi sono state vicine in queste settimane lontane dal campo. È l’undicesima vittoria di fila, ma ancora non ci voglio pensare. Vogliamo andare avanti e goderci partita dopo partita“.

Barbara Marino

Fonte foto: Flickr.com

