Roma, Mourinho: “La sconfitta non è giusta”

Il tecnico della Roma ha parlato al termine della gara ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

“Volevamo vincere come voleva vincere il Napoli. Abbiamo controllato la gara contro un’ottima squadra come il Napoli. Nella seconda parte del secondo tempo eravamo stanchi e non avevamo tanti ricambi per far restare alto il ritmo della gara. A miei giocatori non posso rimproverare nulla, la sconfitta non è giusta”.

“Secondo me abbiamo fatto una buona partita per la nostre potenzialità. In panchina avevamo quattro ragazzi della Primavera. Avevamo tanti giocatori infortunati, questo per noi è un grande problema. Karsdorp ha giocato a sorpresa titolare, non era in condizione. Anche Pellegrini mi ha chiesto il cambio, Matic era infortunato e non si è allenato, aveva dato disponibilità per 10-15 minuti. Abbiamo sentito questa difficoltà dopo il 70°. Sento il sentimento di ingiustizia. Chi segna vince ed hanno fatto gol loro. Prima del gol di Osimhen, abbiamo avuto delle occasioni noi con Zaniolo”.

“Il Napoli è una squadra di qualità. Quando ho visto il problema dei cartellini, era difficile. Irrati è un bravo arbitro, equilibrato. Ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute e l’ho detto a lui. Nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per stanchezza. Mancini scivolava su Kvaratskhelia, mentre Ibanez scivolava su quel ragazzo che si tuffa sempre, Lozano. Abbiamo fatto una partita buona con 4 ragazzi della Primavera in panchina. Vina ha dovuto giocare come terzino destro. In una rosa come la nostra 3-4 giocatori non al top e’ un problema”.

“Non sono contento per la sconfitta, ma vado a casa con un sentimento positivo perché i ragazzi hanno dato quello che potevano. Il Napoli non meritava di vincere e non mi è piaciuta la prestazione di Irrati”.

