Politano eletto MVP del mese di novembre: il comunicato

L’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato eletto MVP di Novembre dai tifosi; a dare la notizia è stato proprio il club azzurro.

La SSC Napoli ha comunicato che l’attaccante Matteo Politano è stato eletto MVP del mese di novembre. La scelta è partita proprio dai proprio i tifosi che hanno votato dall’app ufficiale.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del club partenopeo:

“Matteo Politano eletto MVP di Novembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante come miglior giocatore del mese.

Politano è stato gran protagonista di questo inizio stagione con 21 presenze, 6 reti e 3 assist.

Nel mese scorso, oltre alle eccellenti prestazioni, ha segnato un gol all’Union Berlin che è valso un punto importante per il passaggio del turno nel Girone Champions e la qualificazione agli ottavi di finale.

Complimenti a Matteo, MVP di Novembre powered by MSC!”

