Rinnovo Osimhen, ecco quando dovrebbe esserci la firma

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato delle ultime novità relative al rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli.

La situazione rinnovo tra Victor Osimhen ed il Napoli dovrebbe concludersi a breve. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” ed ha spiegato la questione nel dettaglio.

Di seguito le sue parole:

“Dopo le avvenute dichiarazioni il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è passato ai fatti. C’è stato un incontro con il procuratore, tra ieri e l’altro ieri e son state poste le basi di un prolungamento. Riannodare i fili non è stato difficile: era il dodicesimo confronto tra le parti. Lo stipendio di Victor Osimhen sarà più alto, in linea con le aspettative del ragazzo qualora fosse andato a giocare altrove. La clausola sarà da 130-140 milioni, così da fissare il prezzo per un’eventuale cessione. Se Victor non trova chi sia disposto a pagarlo così tanto sa che a Napoli guadagnerebbe comunque come un top player. Tutti sono disponibili a concludere, ma il Napoli ha più fretta perché affrontare l’estate con un giocatore con un solo anno di contratto sarebbe un problema, dal momento che eventuali acquirenti giocherebbero al ribasso sul prezzo. L’accordo era stato quasi raggiunto prima e potrebbe essere siglato in queste settimane. La firma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Cagliari diretta da Marcenaro

Napoli-Braga, Osimhen ancora protagonista: le pagelle

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maria Chiara Giannetta: “Il mio fidanzato Davide Marengo ha vent’anni più di me. Ma quella anziana sono io”