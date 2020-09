Napoli-Teramo, cancelli aperti alle 15.00. La nota della società

La SSC Napoli ha pubblicato una nota sul proprio sito in occasione della partita contro il Teramo

In occasione della gara amichevole in programma tra la SSC Napoli e il Teramo Calcio, in programma alle ore 17.00 , si invitano tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

L’acceso sarà consentito a partire dalle ore 15:00 al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’impianto.

Si invitano i tifosi a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina.

Gli spettatori dovranno mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso.

