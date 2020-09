Torreira pronto al ritorno in serie A, è vicinissimo alla Fiorentina

Torreira ad un passo dalla Fiorentina. All’Arsenal quasi 25 milioni totali

L’ex centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira, è vicino alla Fiorentina. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per il giocatore dell’Uruguay. Al club londinese andranno quasi 25 milioni in questa trattativa, che potrebbero girare alla Roma per Diawara

Lucas Torreira è sempre più il primo obbiettivo per il centrocampo della Fiorentina, con l’Arsenal che sembra ora intenzionato a lasciarlo partire. ​Calciomercato.com riporta le cifre 7 milioni di sterline per il prestito e 14 per il riscatto, e a quanto si legge su questo portale l’acquisto definitivo nella prossima stagione sarebbe obbligatorio. Tradotto in euro: approssimativamente 8 milioni per il prestito, 16 per il riscatto. I viola sono sempre sulle tracce di Bonaventura, con cui è aperta una sfida con il Benevento. Commisso vuole una grande fiorentina e per l’attacco sogna il difficile colpo Higuain. Sul fronte uscite, i viola devono fare attenzione alla corte del Milan per Federico Chiesa e Milenkovic.

