Calciomercato, il Napoli ha il si di Sokratis. Ora serve l’accordo con l’Arsenal

Sokratis si avvicina al Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli avrebbe il si di Sokratis Papastathopoulos. Ecco quanto riportato dall’emittente satelittare:

“Intanto nelle ultime ore ha incassato il di Sokratis Papastathopoulos, trentaduenne greco in scadenza di contratto con l’Arsenal. Papatstahopoulos tornerebbe di corsa in Italia, si sta ragionando su un contratto fino al 2022 con opzione, oppure direttamente in triennale. L’apertura è totale, la svolta dopo Ferragosto: era il 17 agosto quando vi anticipammo la svolta, adesso serve liberarsi dall’Arsenal a dieci mesi dalla scadenza, magari dietro il pagamento di un indennizzo. Ma ricorderete che quando l’Arsenal aveva messo la freccia su Gabriel (a lungo bloccato dal Napoli…) vi avevamo parlato della disponibilità alla cessione di Papastathopoulos. Ora serve uscita di KK, poi il club azzurro penserà al resto dopo aver incassato il sì di Sokratis”.

