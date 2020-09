Napoli, Tutino e Palmiero verso il prestito. Lecce in pole

Tutino e Palmiero verso Lecce

Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com, il Napoli starebbe per cedere Tutino e Palmiero in prestito al Lecce. I due giocatori rientrati da Empoli e Pescara, potrebbero partire nuovamente in prestito. I salentini sono in pole per entrambi i giocatori, che andrebbero a rinforzare la rosa allenata da Eugenio Corini.

