Ag. Meret al ritiro: si discute la posizione. Fiorentina su Demme, il club lo valuta 15mln

Ag. Meret al ritiro per discutere la posizione. La Fiorentina segue Demme alternativa a Torreira

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul futuro di Meret e le ultime richieste di mercato per Demme. Di seguito le dichiarazionidi di Venerato:

“Pastorello arriva a Castel di Sangro per chiarire la posizione di Meret che ha chiesto un impiego stabile. Se il Napoli non gliel’assicurasse vorrebbe cambiare aria anche se la società non vorrebbe cederlo. Se proprio dovesse lo farebbe partendo da una base d’asta di 50 mln. Secondo me Meret resterà, non prevedo un divorzio ma non lo escludo al 100%. La Fiorentina segue Demme, è l’alternativa a Torreira. Il Napoli lo valuta circa 15 mln, difficile uno scambio con Milenkovic o Pezzella, il serbo è proprio difficile. La Fiorentina vuole Torreira che piace anche al Torino e non dispiace alla Roma, ma la Fiorentina ha una disponibilità superiore al Toro ed alla Roma in questa fase di mercato. Questo ingaggio però non sarà facilissimo e dopo Torreira, il primo nome è quello di Demme. C’è stato un contatto tra Napoli e Fiorentina per il tedesco. Koulibaly? Sarà la cessione che porterà liquidità nelle casse del Napoli e da lì si potrà lavorare sui vari Boga e Matvienko. Gabriel? L’Arsenal è davanti a tutti, ma non può annunciarlo fino al 5 settembre perché il Lille ha un accordo col Napoli. Gli azzurri ci hanno messo una pietra sopra, ormai l’obiettivo principale è Matvienko”.

