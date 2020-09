A una settimana dal via, il punto sulla situazione “tattica” del Napoli

Tuttomercatoweb analizza tatticamente il Napoli tra mercato in uscita e in arrivo in vista dell’imminente inizio di stagione.

Tra le news di oggi, Tuttomercatoweb dedica alcune righe al Napoli per una disamina tattica tra nuovi e possibili arrivi e probabili partenze in vista dell’inizio di stagione che avverrà fra 7 giorni. Una stagione lunghissima con un calendario fittissimo ricco di impegni “no-stop” per arrivare poi al prossimo mese di giugno con i campionati europei rinviati causa COVID. Tra i pali dovrebbe continuare il ballottaggio tra Ospina e Meret col primo che pare essere leggermente favorito, anche se la moltitudine di partite consentirà un turn over anche in questo “reparto” come già successo nella stagione appena conclusa. Difesa “a 4” con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Anche qui serviranno alternative: sulla fascia sinistra urge un terzino per far rifiatare il portoghese visto che si va verso la cessione di Ghoulam, comunque non semplice. L’algerino non si è più ripreso dai tanti guai fisici che lo hanno perseguitato e ciò ha sicuramente contribuito al calo del suo rendimento ormai lontano dai giorni migliori. L’altra questione è poi quella del numero 26 che al momento blocca un po’ l’intero mercato azzurro: la cessione favorirà l’arrivo di calciatori in altri ruoli ma servirà comunque un adeguato sostituto, anche se l’addio non è proprio scontato con mister Gattuso favorevole chiaramente alla permanenza. Centrocampo e attacco infine si legano ad una “doppia soluzione”: 4-3-3 con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz dietro Politano, Osimhen e Insigne, 4-2-3-1 come prima alternativa su cui lavora l’allenatore. Un’alternativa che può diventare qualcosa di più con l’arrivo di un mediano bravo in entrambe le fasi (Nandez e Veretout i nomi più caldi in tal senso) e di Jeremie Boga dal Sassuolo. Se la cessione di Koulibaly può smuovere il tutto, stessa cosa vale anche per quella eventuale di Milik. Non dimentichiamoci poi di Mertens, che continuerebbe a ricoprire il ruolo di “falso nueve” e di Petagna, autore ieri col Pescara di un’ottima prestazione condita da un gol e due assist.

