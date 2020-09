Contratto Milik: la clasusola rescissoria ha fermato ogni trattativa

La cessione di Arkadius Milik è diventata un vero e proprio tormentone estivo.

Il calciatore è in scadenza di contratto e fuori dal progetto tecnico del Napoli ma, ad ora, non ha ancora lasciato il capoluogo partenopeo. Una situazione ingarbugliata che potrebbe danneggiare entrambi: da un lato, infatti, la società si potrebbe trovare con il cerino in mano, dall’altra il giocatore, restando un anno fermo, perderebbe gli europei.

In molti si sono chiesti il perchè si è arrivati a questa situazione. Del resto l’attaccante negli anni non aveva mostrato ne mal di pancia ne altro.

La Gazzetta dello Sport , tuttavia, prova a dare una spiegazione. Secondo quanto riportato, infatti, durante le trattative per il prolungamento del contratto, si sarebbe trovato anche l’accordo economico e sulla durata, ovvero 4.5 milioni di euro fino al 2025.

A fare saltare il banco, però, sarebbe stata la clausola rescissoria che il presidente De Laurentiis avrebbe voluto di 100 milioni di euro, cifra che avrebbe spinto il polacco a dire: “No, grazie”.

