Napoli, ricorso: ecco svelata la strategia di De Laurentiis

La società azzurra combatterà fino all’ultimo per vedersi rimuovere la condanna

Il Napoli l’ha fatto capire sin dall’inizio, in caso di 3-0 a tavolino avrebbe fatto ricorso, ed è esattamente quello che accadrà. Il club e il presidente De Laurentiis non accettano la sentenza e sono pronti a rivolgersi anche ad organi superiori per avere giustizia, lo riporta Il Corriere dello Sport. Da come si legge sull’edizione odierna del quotidiano sportivo la società partenopea ha preannunciato ufficialmente il ricorso alla Corte sportiva d’appello nei termini previsti, quindi entro 20 giorni. C’è anche l’intenzione di ricorrere al collegio di garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio di Stato se necessario

