Ziliani, 3-0 a tavolino: “Juve espone scudetti rubati, dovrebbe perderle tutte”

Il giornalista affida ai social il suo pensiero sulla sconfitta a tavolino inflitta al Napoli

Paolo Ziliani, giornalista sportivo ed ex calciatore di Brescia e Napoli, ha condiviso su Twitter la sua opinione sulla sconfitta a tavolino, con tanto di punto di penalizzazione in classifica, inflitta al Napoli. Nel suo tweet l’ex centrale non ha risparmiato la Juve, criticata aspramente per l’esposizione di 38 scudetti, compresi i due di calciopoli.

Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocollo del calcio, dovrebbero dare partita persa alla Juventus ogni volta che gioca a Torino esibendo scudetti rubati e calpestando quindi tutte le leggi del calcio. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 15, 2020

Sconfitta a tavolino: delusione e rabbia tra i giocatori del Napoli

