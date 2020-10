Serie A, Covid-19: giocatore del Sassuolo positivo al virus

Continuano a manifestarsi casi di Covid-19 nelle squadre di Serie A

Guai in casa Sassuolo. Il club annuncia tramite i suoi canali ufficiali che il terzino classe 94′ Jeremy Toijan è risultato positivo al coronavirus dopo il doppio tampone.

Di seguito il comunicato del club neroverde:

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan.

La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti.

La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Sconfitta a tavolino: delusione e rabbia tra i giocatori del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le truppe del M5s e Di Battista si muovono. Ed è scontro su Rousseau