Udinese, lo Zentit su De Paul. L’argentino aspetta il Napoli o la Juve

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, lo Zenit nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio per Rodrigo De Paul. Il club russo, ha sondato il terreno con l’entourage del calciatore per verificare un suo interesse per il trasferimento. L’argentino però, continua ad aspettare qualche offerta da qualche club italiano. La sua priorità, è quella di restare in Serie A con la speranza che una big del nostro campionato possa avanzare qualche offerta. De Paul accetterebbe di corsa un trasferimento al Napoli o alla Juventus, società che in passato hanno fatto alcuni sondaggi. I bianconeri però, alla luce dei problemi di bilancio, devono prima cedere per pensare ad un offerta. Invece, la liquidità del Napoli e i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo, potrebbero favovire l’operazione. Il club azzurro resta alla finestra.

