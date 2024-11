Napoli e West Ham in contatto per Simeone: l’indiscrezione

Napoli e West Ham sarebbero attualmente in contatto per la cessione dell’attaccante azzurro Giovanni Simeone.

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia relativa a presunti contatti tra Napoli e West Ham che in particolare riguarderebbe la cessione di Giovanni Simeone.

L’indiscrezione sarebbe stata riportata dalla stampa inglese; ne scrive in merito Tuttomercatoeweb:

“Quattordicesimo in Premier League e fuori dalle coppe europee quello attuale è un West Ham in cerca di rilancio. E per farcela ha bisogno di reperire forze fresche sul mercato. In particolare in attacco. Ed è per questo motivo che le attenzioni degli uomini mercato degli Hammers sono finite anche in Serie A e in particolare sull’attuale capoclassifica: il Napoli di Antonio Conte.

Stando, infatti, a quanto riferito dalla stampa inglese, la dirigenza londinese avrebbe avviato i contatti con quella partenopea per parlare di un possibile approdo oltremanica di Giovanni Simeone, centravanti classe 1989, che in questa prima parte di stagione ha messo a referto 13 presenze (di cui due sole da titolare) e un gol.

Per Julen Lopetegui, manager del West Ham, il Cholito sarebbe il giocatore ideale per sopperire all’assenza causa infortunio di Niclas Fullkrug e ai cali di rendimento di Michail Antonio.”

