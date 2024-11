Tuttosport – Motta sogna Raspadori: vorrebbe portarlo alla Juventus

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Juventus per Giacomo Raspadori. L’azzurro piace molto a Thiago Motta: “La Juventus si guarda intorno per verificare come muoversi nella prossima finestra di mercato. Giuntoli si guarda intorno, il sogno sarebbe il prestito dal Manchester United di Zirkzee.

C’è un altro che è nei desiderata di Thiago Motta e si tratta di Raspadori, valutato dal Napoli circa 20 milioni. Il problema è che il club partenopeo non intende prestarlo anche se di fatto il suo minutaggio è stato contenuto anche alla luce del fatto che la squadra partenopea gioca poco non disputando le coppe”.

