Cronache di Spogliatoio – Buongiorno: “Giocare al Maradona è incredibile. Mazzocchi? Ce lo ritroviamo a Sanremo, è bravissimo a cantare”

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, è intervenuto in diretta: “Giocare al Maradona è incredibile. Adattarsi in un ambiente così è stato facile. Quando giri per la città percepisci una passione unica. Le persone ti sono amiche anche se non ti conoscono. E poi qui c’è un sola squadra: il napoletano tifa Napoli”.

La playstation?

“Aiuta a legare fra compagni anche se io Meret e Simeone giochiamo spesso ai giochi da tavola o andiamo nelle escape room… siamo old school”.

Mazzocchi?

“E’ bravissimo nel canto, è il mio maestro. Prima o poi ce lo ritroviamo a Sanremo”.

