Radio Kiss Kiss Napoli – Alvino smentisce le voci: “Raspadori non è sul mercato”

Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Goal: “Raspadori? Si gioca in undici ahimè. Credo sia tutto nei piedi di Raspadori che ha l’occasione di mettere in difficoltà Antonio Conte. Il mister ha l’occhio lungo, capisce le situazioni e le legge prima degli altri.

Raspadori in settimana può mettere in difficoltà il suo tecnico che non ha figli nè figliastri e se schiera una formazione è perché crede che quelli meritino di giocare dall’inizio. Il rebus sarebbe trovare la posizione a Raspadori, ma il calcio non è una scienza esatta, ne possiamo parlare tutti. Raspadori, sono certo, che metterà in condizione Conte di affidarsi a lui. Ribadisco una cosa, Raspadori non è sul mercato”.

