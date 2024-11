Processo di Biscardi – Bargiggia: “Conte ha chiesto un difensore per gennaio”

Il Napoli ha bisogno di un difensore, e durante il mercato di gennaio, il club vorrebbe rinforzare il reparto. Buongiorno e Rrahmani sono i due punti fermi, ma alle loro spalle Rafa Marin e Juan Jesus non danno garanzie. Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto in diretta, per commentare le possibili mosse del ds Manna: “Conte ha chiesto un difensore centrale perchè mi è stato detto che non si fida di Juan Jesus e Rafa Marin è un oggetto misterioso. Si parlava di Kiwior e Dragusin, però è vero che il Napoli proverà a prendere un difensore centrale a gennaio”.

