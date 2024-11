Radio Marte – Marchetti: “Fagioli non interessa al Napoli. La squadra è coperta a centrocampo”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto in diretta radio per parlare del mercato del Napoli: “Fagioli? A noi non risulta che il Napoli sia interessato a Fagioli. Che il calciatore possa piacere a Conte ci sta, ma è difficile pensare che il Napoli voglia un centrocampista, perché non troverebbe spazio in una mediana in cui fatica a trovarlo Folorunsho. Ci sono Lobotka e Gilmour, il Napoli non farebbe un investimento in quel ruolo”.

